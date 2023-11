Federação paulista sorteia grupos da Copinha de futebol feminino

A Federação Paulista de Futebol sorteou os grupos da primeira edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina, que será disputada em dezembro por 16 equipes de oito estados diferentes que foram divididas em quatro chaves.

O Grupo A é formado por Botafogo-PB, Grêmio-RS, Flamengo-RJ e Santos, enquanto o B conta com Vitória-BA, Minas Brasília-DF, Internacional-RS e Ferroviária, já o Grupo C tem América-MG, Real Brasília-DF, Fluminense-RJ e São Paulo, por fim, o D será disputado por Fortaleza-CE, Atlético-MG, Botafogo-RJ e Corinthians.

A primeira Copinha Feminina da história vem aí!#CopinhaFeminina pic.twitter.com/drk3EPHQdo — Copinha (@Copinha) November 9, 2023

Todas as partidas da competição serão disputadas na cidade de São Paulo. Os confrontos do Grupo A serão realizados no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé. Já os jogos do Grupo B terão como sede o estádio Nicolau Alayon, o Grupo C joga no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, enquanto as partidas do Grupo D acontecem na Ibrachina Arena.

Divididas em quatro grupos, as 16 equipes jogam dentro das chaves em turno único. O melhor de cada chave segue para as semifinais, que, assim como a decisão, será em jogo único. Em caso de empate a definição dos finalistas será definida por meio de disputa de pênaltis.