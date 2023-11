Morre o diretor de televisão Roberto Manzoni, o 'Magrão', aos 74 anos

O diretor de televisão Roberto Manzoni, conhecido como "Magrão", morreu aos 74 anos. A informação foi divulgada por Celso Portiolli em suas redes sociais nesta sexta-feira, 10.

"Hoje dizemos um adeus cheio de saudade ao nosso querido Magrão", escreveu Portiolli. "Diretor de tantos programas que amamos no SBT, ele sabia como ninguém dar vida a um programa de auditório."

Magrão trabalhou em vários programas de sucesso na televisão brasileira, sendo mais notoriamente o diretor de Viva a Noite, Domingo Legal e a reestreia do Programa do Silvio Santos.

Destaque no SBT, o diretor também passou pela Band nos anos 2000. Em 2007, ele retornou à emissora de Silvio Santos, que deixaria definitivamente em 2016.

"Seu trabalho tocou tantas vidas, e sua ausência será sentida em nossos corações", disse Portiolli.

A apresentadora Sônia Abrão também fez uma publicação em homenagem a Manzoni. "Magrão, meu amigo querido, aprendi muito com você quando trabalhei, sob sua direção, no Domingo Legal! Obrigada por tudo", escreveu. "Vai voltar a formar aquela dupla imbatível com o Gugu lá no céu."