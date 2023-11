Harry Styles raspa os cabelos e deixa fãs inconsoláveis: 'Em luto pelos cachos'

A internet está em luto pelos cabelos de Harry Styles. Quer dizer, ao menos os fãs dele estão. O ator e cantor foi flagrado em um show com a cabeça raspada, o que deixou o fandom do artista em choque - visto que ele já chegou a deixar as madeixas no meio das costas. Um vídeo dele de cabeça quase lisa foi divulgado pelo site de celebridades TMZ. Veja aqui

Ao lado da namorada, a atriz Taylor Russell, Harry curte a apresentação do U2, em Las Vegas, ostentando o novo visual. Conhecido também pelo fashionismo, ele provocou surpresa ao abrir mão dos cachos - quase uma marca registrada do artista. As reações foram diversas.

"Hoje um fandom inteiro está em luto pelos cachos de Harry Styles", escreveu um perfil de fã no X (finado Twitter), sem identificação clara.

Outros fizeram tributos aos antigos penteados do ator. "Sextou com 's' de saudade", escreveu outra conta de fã, esta dedicada a Harry e ao ex-colega de One Direction, Zayn Malik.

Harry Styles é calvo?

O corte do cabelo vem na esteira de uma teoria da conspiração que circula há tempos nas redes sociais - às vezes em tom de deboche, às vezes com uma cara mais séria. De acordo com ela, Harry esconderia a condição debaixo de perucas tão perfeitas que passariam quase despercebidas.