Quem é o homem na capa de álbum do Led Zeppelin? Mistério é resolvido após 50 anos

Um mistério que há 50 anos cerca a capa do discoparece finalmente ter sido resolvido. O projeto é o quarto álbum de estúdio da banda e um dos mais emblemáticos já lançados por ela.

Além de clássicos como Stairway To Heaven, a coletânea gerou a dúvida: quem é o homem que estampa a capa do disco? A imagem é instantaneamente reconhecida pelos fãs: um homem barbudo, de terno e chapéu, carregando galhos de árvores nas costas.

De acordo com o jornal The Guardian, a imagem se trata de uma fotografia do final do período vitoriano, ou seja, pouco antes da virada do século 20. O homem seria um pastor da região de Wiltshire, na Inglaterra.

A imagem foi descoberta pelo pesquisador Brian Edwards, da Universidade do Oeste da Inglaterra. Ele diz que encontrou a imagem em um álbum de fotografias durante uma pesquisa para uma exposição da qual foi curador no Museu de Wiltshire em 2021.

"O Led Zeppelin criou a trilha sonora que me acompanha desde a adolescência, portanto, espero que a descoberta dessa fotografia vitoriana agrade e divirta Robert, Jimmy e John Paul", disse o pesquisador.

O álbum de fotos encontrado por Edwards continha mais de 100 imagens arquitetônicas e cenas de rua, incluindo retratos de trabalhadores rurais das regiões de Wiltshire, Dorset e Somerset, todas no sul do Reino Unido.

As pesquisam indicam que o pastor da capa do disco do Led Zeppelin poderia ser Lot Long, homem que nasceu na cidade de Mere em 1823 e morreu em 1893. Long era viúvo e morava em uma pequena casa de campo no local quando a foto foi tirada.

Uma assinatura incompleta parece ser compatível com a de Ernest Howard Farmer (1856-1944), primeiro diretor da escola de fotografia Regent Street Polytechnic, que hoje faz parte da Universidade de Westminster.

Lançado em 1971, Led Zeppelin IV vendeu mais de 32 milhões de cópias ao redor do mundo. A capa do disco não tem nenhuma indicação de nome ou referência à banda. Acredita-se que Robert Plant, vocalista do grupo, achou a foto colorida em uma loja de antiguidades perto da casa do guitarrista Jimmy Page em Berkshire, no sudeste da Inglaterra.