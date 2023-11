Vai ao show do Red Hot Chili Peppers no Morumbi? Veja serviço, setlist e dicas

O Red Hot Chili Peppers chega nesta sexta-feira, 10, ao Estádio do Morumbi para apresentar a, turnê que marca o retorno do guitarrista John Frusciante ao grupo. A banda já fez apresentações no Rio de Janeiro e em Brasília e, após tocar na capital paulista, segue ainda para Curitiba e Porto Alegre.

Será a primeira vez que Frusciante toca na América Latina em mais de vinte anos. A Unlimited Love Tour foca nos lançamentos de 2022 do grupo - os álbuns Return of the Dream Canteen e Unlimited Love -, mas o público também pode esperar ouvir os sucessos que marcam a trajetória da banda.

No ano passado, a banda realizou a maior turnê em estádios na história do grupo, com 40 apresentações no total na América do Norte e Europa. Os shows contaram com convidados de peso, como A$AP Rocky, Anderson .Paak, Haim e Strokes.

Para o show de abertura, o grupo escolheu a banda Irontom - que tem como guitarrista Zach Irons, filho do baterista Jack Irons, que também fez parte do grupo. A banda ainda não revelou o setlist oficial para o show de São Paulo e fez apresentações distintas no Rio e em Brasília. É possível ter uma ideia, porém, do que esperar na apresentação da capital paulista.

Qual será o setlist do Red Hot Chili Peppers?

A lista de músicas tocadas na apresentação em Brasília no dia 7 de novembro dá uma pista do possível repertório em São Paulo. Veja:

Intro Jam

Around the World

Scar Tissue

Dani California

Universally Speaking

Aquatic Mouth Dance

Soul to Squeeze

Throw Away Your Television

I Like Dirt

Wet Sand

Pea

These Are the Ways

Tell Me Baby

Whatchu Thinkin'

Californication

Black Summer

Terrapin (cover de Syd Barrett)

By the Way

I Could Have Lied

Give It Away

Como chegar no Morumbi

É preferível priorizar o transporte público no dia do show, já que haverá um fluxo intenso de carros e vias bloqueadas ao redor do estádio. Segundo a CET, um trecho da Avenida Giovanni Gronchi, a Praça Roberto Gomes Pedrosa, a Avenida Jorge João Saad e a Avenida Jules Rimet poderão ter seus acessos bloqueados.

Também pode haver bloqueios na saída do show. Para consultar as vias afetadas pela operação e alternativas, consulte o comunicado no site da CET. A SPTrans também informou que algumas linhas de ônibus sofrerão desvios no dia da apresentação. Veja aqui a lista completa das mudanças.

A melhor opção acaba sendo o metrô. Os que preferirem este meio podem descer na estação São Paulo/Morumbi, da linha amarela. A caminhada até o estádio dura entre 15 e 20 minutos. Há estacionamentos no entorno, mas eles geralmente cobram um preço alto em dias de jogos e shows.

Onde estacionar?

O próprio site do Estádio do Morumbi elenca opções de estacionamentos nas áreas próximas ao estádio. Veja:

Vallepark Estacionamentos - Unidade Morumbi

Av. Giovanni Gronchi, 1866

Distância do estádio: 50 metros - 1 minuto

Asa Park - Estádio do Morumbi

Av. Jules Rimet, 123

Distância do estádio: 200 metros - 1 minuto

Estacionamento Oficial

Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1

Distância do estádio: 110 metros - 2 minutos

Portão 5 - Estacionamento Oficial

Av. Jules Rimet, 300

Distância do estádio: 150 metros - 2 minutos

Portão 6 - Estacionamento Oficial

Av. Jules Rimet, 408

Distância do estádio: 200 metros - 3 minutos

BrasilPark - Posto Jorge João Saad

Avenida Jorge João Saad, 900

Distância do estádio: 550m - 7 min

Vagas na Rua - Estacionamento

Av. Jorge João Saad, altura no n° 300

Distância do estádio: 1,2 km - 15 min

Estacionamento Metrô Estação São Paulo Morumbi

Rua Ângelo Colucci, 153

Distância do estádio: 1,3km - 17min

Vip Car Estacionamento

R. Lício Marcondes do Amaral, 565

Distância do estádio: 1,3km - 17 min

Onde comer?

Se você vai ao show do Red Hot Chili Peppers nesta sexta-feira,10, no Morumbi, dê atenção especial a esse roteiro, que traz dicas de onde comer antes de adentrar ao estádio. Os portões abrem às 15h, mas a banda deve subir ao palco lá pelas 21h, portanto, convém fazer uma refeição reforçada antes, para aguentar até o final da apresentação.

Os endereços escolhidos pelo Paladar estão, no máximo, a 16 minutos de distância do estádio. Tem restaurante de cozinha japonesa, portuguesa, libanesa e outro que é focado em carnes. Tem também uma padaria artesanal, com opção de croissant na chapa e sanduíches.

Clique aqui para conferir o roteiro completo, que inclui esse cinco lugares:

By Koji: Av. Albert Einstein, 627, Morumbi

Casa do Chef: R. Mal. Hastimphilo de Moura, 233, Morumbi

Chef Benon: R. Nilza Medeiros Martins, 21, Vila Sônia

Fogo Steakhouse: R. Itatupã, 18, Morumbi

Padang Bakery: Av. João Jorge Saad, 691, Morumbi

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais