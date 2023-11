Economista Luiz Galina é o novo diretor do Sesc em São Paulo

O Sesc São Paulo comunicou na quinta-feira, 9, que o sociólogo e economista Luiz Galina será nomeado o novo diretor regional da instituição, em substituição a Danilo Santos de Miranda, que morreu no final de outubro.

Com especialização em Administração de Empresas, ele é também educador em saúde pública. Ingressou no Sesc como orientador social e, em 55 anos de atuação na entidade, exerceu os cargos de gerente de finanças, superintendente da área administrativa e consultor técnico da diretoria.

CONTEMPORÂNEOS

Galina estava atuando como diretor regional em exercício do Sesc São Paulo há alguns meses, por conta do agravamento do estado de saúde de Danilo Santos de Miranda. No posto, ele participou, por exemplo, das inaugurações recentes das unidades 14 Bis, no centro, e Casa Verde, na zona norte.

Galina e Santos de Miranda ingressaram no Sesc na mesma época. Ambos trabalharam nas chamadas Unidades Móveis, em que equipes viajavam por cerca de um mês para um município paulista com peruas munidas de projetor, bolas, vitrola e outros equipamentos, para a realização de uma programação diversa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.