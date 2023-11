Museu de Arte do Rio leva exposição itinerante a outros municípios

O Museu de Arte do Rio, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, está levando uma exposição gratuita a outros municípios fluminenses. A mostra itinerante Meu Lugar é montada em contêineres e levada a áreas centrais dessas cidades.

O projeto começou em setembro, em São Gonçalo, no Grande Rio, e agora está na Praça da Apoteose de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde fica montada até o próximo dia 19. Depois, segue para os municípios de Guapimirim, também no Grande Rio (de 22 de novembro a 22 de dezembro), e Campos dos Goytacazes, no norte do estado (de 24 de janeiro a 18 de fevereiro de 2024).

A exposição Meu Lugar conta com 90 obras de 40 artistas, que levam o público a refletir sobre os sentimentos de habitar no Rio de Janeiro, com seus problemas de moradia e as soluções criativas adotadas pelos moradores, sem ajuda de arquitetos ou engenheiros.

O Museu de Arte do Rio é mantido e apoiado por várias empresas, além da prefeitura do Rio, governo fluminense e Ministério da Cultura.