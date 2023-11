Taylor Swift cancela show na Argentina: 'nunca colocarei meus fãs em perigo'

A cantora e compositora americana Taylor Swift cancelou a apresentação que faria em Buenos Aires, na Argentina, nesta sexta-feira, 10 de novembro. Essa seria a segunda das três apresentações da turnê The Eras Tour no país.

Entretanto, a forte tempestade que caiu na capital argentina fez com que a cantora decidisse cancelar o show. No momento do anúncio do cancelamento, já havia muita gente na fila. Taylor explicou a decisão em uma nota em seu perfil no Instagram e ressaltou que jamais colocaria fãs e equipe em risco.

"Adoro um show na chuva, mas nunca colocarei meus fãs ou meus colegas artistas e equipe em perigo. Remarcamos o show desta noite em Buenos Aires para domingo porque o tempo está tão caótico, que seria inseguro tentar realizar este show. A boa notícia é que poderei ficar na Argentina por mais tempo", diz o texto.

Taylor já havia realizado um primeiro show na Argentina no dia 9 e fará outro neste sábado,11. Os fãs que não puderam ver a cantora na sexta-feira terão uma nova chance neste domingo. Todos os ingressos continuarão válidos para a nova data.

Os fãs brasileiros de Taylor também vivem na expectativa da chegada da cantora. Os shows dela no País estão marcados para os dias 18 e 19 de novembro no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo.