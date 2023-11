Briga entre adolescentes termina em esfaqueamento e morte em São Bernardo do Campo

Uma briga entre dois adolescentes terminou em morte em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, nesta sexta-feira, 10. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de esfaqueamento no bairro Montanhão. A vítima, um menino de 16 anos, foi encontrada ainda com vida e socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em seguida.

Durante buscas nos arredores do crime, os PMs abordaram três jovens e um deles, de 18 anos, confessou que havia brigado com a vítima e a esfaqueado. Os oficiais encontraram em sua posse um canivete. A arma branca foi apreendida, junto à camisa utilizada pelo suspeito, para investigações.

Conheça a cidade de SP que teve água enviada para missão espacial da Nasa e foi refúgio para poetas

Leia também

Conheça a cidade de SP que teve água enviada para missão espacial da Nasa e foi refúgio para poetas

O suspeito foi "levado até a delegacia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário", informou a SSP. "Foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML e o caso, registrado como homicídio no 6º DP de São Bernardo do Campo."