Brasil supera Coreia do Sul nos playoffs da Billie Jean King Cup

A seleção brasileira feminina de tênis garantiu a passagem para o qualifier (a fase classificatória) da Billie Jean King Cup (torneio feminino de seleções) após superar a Coreia do Sul por 4 vitórias a 0, neste sábado (11) na Arena RBR (Estádio Mané Garrincha), em Brasília.

O segundo dia de confrontos teve início com Bia Haddad superando Sohyun Park por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/1) em pouco mais de uma hora de partida, resultado que levou à classificação brasileira.

Mesmo com o confronto definido, Luisa Stefani formou dupla com Ingrid Martins, estreante na Billie Jean King Cup, e as atletas derrotaram Dayeon Back e Bo-young Jeong para aumentar a vantagem brasileira, após triunfarem por 6/1 e 6/2.

“Estava muito feliz em quadra. Antes da partida só pensava em desfrutar o momento e deu tudo certo. É ótimo poder estar nesse time, ainda mais com uma atmosfera incrível em Brasília”, declarou Ingrid.

A vitoriosa campanha do Brasil na competição teve início na última sexta-feira, primeiro com o triunfo da medalhista olímpica Laura Pigossi sobre Shohyun Park por 2 sets 0 (duplo 6/1). Depois foi a vez de Bia Haddad, que começou a partida aplicando um pneu (6 a 0) contra Yeonwoo Ku. A parcial seguinte foi mais equilibrada, mesmo assim a brasileira ganhou por 6/4.

Agora a equipe brasileira aguarda a realização de um sorteio para conhecer o adversário do qualifiers, que será disputado em abril. Se o Brasil vencer novamente, a equipe avança para a final do torneio em 2024 e disputa o título da Copa do Mundo de tênis feminino.