Jay Weinberg revela 'surpresa' e diz ter ficado 'chateado' com saída do Slipknot

Jay Weinberg, ex-baterista do Slipknot, se pronunciou pela primeira vez após sua saída da banda ter sido anunciada no último domingo, 5, sem maiores explicações. Ele revelou ter ficado "chateado" e "surpreso" com o fato.

Em comunicado divulgado na ocasião, o Slipknot afirmou que "a banda decidiu fazer uma decisão criativa e romper com Jay". "Desejamos ao Jay tudo de melhor", destacando sua "dedicação e paixão ao longo dos últimos 10 anos".

Neste sábado, 11, Jay Weinberg falou sobre a saída da banda no Instagram.

No comunicado, ele destaca o fato de ter tido contato com um público maior e engrandeceu o tempo em que esteve com o grupo, mas não escondeu o fato de ter ficado chateado.

"Esse não é o fim de jornada que eu sonhava e com a qual me comprometi - nem de longe. Mas, apesar da confusão e da tristeza, tem algo que me garante uma quantidade equivalente de conforto", escreveu Weinberg. "Para muitos de vocês que estão lendo isso: há 10 anos, nós sequer havíamos sido apresentados. E agora, fomos. Por isso, eu sou grato de formas que jamais serei hábil para explicar completamente", destacou.