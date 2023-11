Repatriados da Faixa de Gaza fazem parada no Recife

A aeronave com os repatriados da Faixa de Gaza pousou no início da noite desta segunda-feira (13) na Base Aérea do Recife. O avião traz 32 pessoas que aguardavam há mais de um mês para sair da região do conflito entre Israel e Hamas.

Após cerca de 30 minutos, às 21h07, o avião decolou para Brasília, onde o grupo ficará por, pelo menos, dois dias.

O voo saiu do Cairo, no Egito, na manhã desta segunda-feira (13). No destino final, a Base Aérea de Brasília, os repatriados serão recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A chegada na capital federal deve ocorrer por volta das 23h30.

O grupo é formado por 17 crianças, nove mulheres e seis homens, sendo 22 brasileiros, sete palestinos naturalizados brasileiros e três palestinos familiares.

Desde o início da guerra no Oriente Médio, o governo, por meio da Operação Voltando em Paz, resgatou 14.77 pessoas (1.462, 11 palestinos, três bolivianas e uma jordaniana) e 53 animais domésticos. O voo de hoje é o décimo da operação.

Em Brasília, o grupo ficará hospedado no hotel de trânsito para militares da Base Aérea. Eles irão receber apoio psicológico, cuidados médicos e imunização. Depois, uma parte irá para outras cidades no Brasil, onde ficarão com parentes, e outra será deslocada para um abrigo especializado em acolhimento de refugiados no interior de São Paulo.

Ao chegarem ao Brasil, também será feita a regularização migratória, pela Polícia Federal, e a emissão de outros documentos que permitam o acesso a serviços públicos e ao emprego.