Jennifer Aniston e David Schwimmer escrevem sobre Matthew Perry: 'Nós o amávamos profundamente'

A atriz Jennifer Aniston e o ator David Schwimmer, de Friends, escreveram pela primeira vez sobre a morte de Matthew Perry, que interpretou Chandler na série. O ator morreu aos 54 anos no dia 28 de outubro. Ainda não se sabe a causa da morte.

Em uma publicação no Instagram, feita nesta quarta-feira, 15, Jennifer mostrou uma troca de mensagens entre os dois, em que Matthew dizia que fazê-la rir "fazia o seu dia". Ela também compartilhou uma bela cena de despedida e declaração entre seus personagens na série, Rachel e Chandler.

"Ter que dizer adeus ao nosso Matty foi uma onda insana de emoções que eu nunca experienciei antes", escreveu Aniston. "Nós o amávamos profundamente. Ele fazia parte do nosso DNA. Sempre fomos nós seis. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o rumo de quem éramos e qual seria o nosso caminho".

"Ele fez todos nós rirmos. E eu ri muito. Nas últimas semanas, tenho repassado nossas mensagens um para o outro. Rindo e chorando e depois rindo de novo. Vou mantê-los para todo o sempre".

"Matty, eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e livre de qualquer dor. Falo com você todos os dias", finalizou. "Descanse, irmãozinho. Você sempre fez meu dia..."

David Schwimmer, o Ross, cita 'dez anos incríveis de risadas'

David Schwimmer publicou uma imagem dos dois atores nos bastidores de Friends. "Obrigado por dez anos incríveis de risadas e criatividade", escreveu. "Jamais esquecerei seu timing e entrega cômica impecáveis. Você poderia pegar uma linha reta de diálogo e dobrá-la à sua vontade, resultando em algo tão totalmente original e inesperadamente engraçado que ainda surpreende."

"E você tinha coração. Com o qual você foi generoso e compartilhou conosco, para que pudéssemos criar uma família com seis estranhos."

"Essa foto é de um dos meus momentos favoritos com você. Agora isso me faz sorrir e chorar ao mesmo tempo. Imagino você aí em cima, em algum lugar, com o mesmo terno branco, as mãos nos bolsos, olhando em volta", finalizou.