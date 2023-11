Navio ligado a Israel é atacado no oceano Índico por drone de fabricação iraniana

Um navio ligado aos interesses israelenses foi danificado no oceano Índico em um suposto ataque de drones iranianos, disse neste sábado (25) um responsável militar norte-americano.

"Temos conhecimento de informações sobre um suposto ataque com um drone do tipo Shahed 136, promovido pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que atingiu um navio civil no Oceano Índico", disse o responsável à AFP.

Segundo ele, o ataque ocorreu na sexta-feira e o navio sofreu "danos leves", mas não houve feridos.

A empresa de segurança marítima Ambrey indicou que o porta-contêineres de bandeira maltesa foi danificado depois que o drone explodiu perto dele.

"O navio era operado por uma empresa ligada a Israel (...), o que explicaria porque foi alvo", acrescentou Ambrey.

Segundo a mesma fonte, antes do ataque, as transmissões de rádio foram interrompidas logo após a saída do navio do porto de Jebel Ali, sob jurisdição de Dubai, no Golfo.

O ataque surge após ameaças feitas pelos rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, a navios israelenses e/ou pertencentes a aliados de Israel que transitam pelo Mar Vermelho.

Estes rebeldes anunciaram no último domingo a apreensão, no Mar Vermelho, de um navio cargueiro com 25 tripulantes, ligado aos interesses israelenses, em retaliação à guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Nas últimas semanas, os rebeldes houthis também lançaram vários drones e mísseis em território israelense.

