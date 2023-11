Com alívio do calor, Rio fará manutenção do Sistema Guandu na 5ª feira

Depois de seguidos adiamentos causados pela onda de calor extremo que atingiu grande parte do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro, nas últimas semanas, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) confirmou que fará a manutenção do Sistema Guandu na próxima quinta-feira (30).

A estação de tratamento de água (ETA) é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões habitantes em municípios do Rio e da Baixada Fluminense, na região metropolitana. A operação de manutenção, que inclui vistoria de estruturas e equipamentos, deve se iniciar às 4h do dia 30 e durar 24 horas.

Além da ETA Guandu, passarão pela manutenção preventiva dois subsistemas de água tratada, Marapicu e Lameirão. Mais de 500 profissionais participarão da operação, incluindo engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento.

Os técnicos farão inspeções e correções para reforçar a eficiência do sistema, como instalação de equipamentos, reparos gerais, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das estruturas que não podem ser acessadas durante a operação normal.

Procedimento no verão

A Cedae explica que o procedimento é feito perto do verão – que começa em dezembro – justamente para garantir que a ETA entre no período mais quente do ano funcionando sem intercorrências e com a capacidade total.

De acordo com a companhia, se os procedimentos preventivos fossem feitos no meio do ano, aumentaria a chance de alguma intercorrência acontecer no período de mais calor, quando seria mais crítico fazer qualquer interrupção para reparo.

Economia de água

A Cedae pede que a população economize água durante o período de manutenção, adiando tarefas não essenciais. Os municípios que terão o abastecimento afetado são o Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.

A operação do sistema será retomada de forma gradativa logo após a conclusão da manutenção.