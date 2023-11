'BBB 24': Paulo Vieira e Dani Calabresa deixam quadros de humor no reality

Paulo Vieira não estará na próxima edição do Big Brother Brasil. O humorista comandava o quadro Big Terapia no reality show da Globo.

Segundo O Globo, ele vai deixar de integrar a equipe do programa porque irá se dedicar às gravações de Pablo e Luisão, série do Globoplay.

Nos meses que o reality for transmitido, ele também estará envolvido no The Masked Singer Brasil, além de trabalhar na nova temporada do Avisa Lá Que Eu Vou, do GNT.

Além disso, . A atriz estará envolvida com outros trabalhos, como um musical e um quadro no Caldeirão do Mion.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa da Globo que confirmou a informação. O BBB 24 tem estreia prevista para o dia 8 de janeiro.