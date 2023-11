Titãs cancela show em Campo Grande; veja datas e cidades que seguem confirmadas

A banda Titãs anunciou o cancelamento do show que faria na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na próxima quinta-feira, 30, devido a "questões técnicas e de logística".

Segundo comunicado divulgado pelo perfil oficial do grupo no Instagram, as pessoas que já haviam comprado seus ingressos "receberão orientações sobre o reembolso por e-mail". Em princípio, o show não será remarcado, mas as outras datas da turnê seguem confirmadas.