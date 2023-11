Cristiano, da dupla com Zé Neto, celebra alta de filho após cirurgira: 'Milagre'

O filho de Cristiano, sertanejo da dupla com Zé Neto, recebeu alta hospitalar na noite desta sexta-feira, 24. Miguel, de 5 meses, passou por uma cirurgia cardíaca na segunda-feira, 20.

O bebê foi diagnosticado com Tetralogia de Fallout, uma doença congênita rara que afeta o coração, ainda na barriga da mãe, Paula Vaccari. No Instagram, o cantor celebrou a recuperação do filho: "Mais um combate, mais uma etapa do milagre da sua vida concluído. É filho, nem com meus 35 anos eu enfrentei tantas lutas pela vida como você. A dor de te ver passar por tudo, é imensurável, mas Jesus está no barco, conduzindo, confiamos e te entregamos, e o que pedimos alcançamos".

"(...) Você venceu mais um combate, de uma guerra, mas essa batalha era a mais difícil e importante e delicada, quem esteve a sua frente comandando essa batalha, também se chama Miguel, o Arcanjo do Senhor, que te defendeu no combate", disse.