Após acordo, viúva de Gal Costa faz retratação pública a Daniela Cutait; entenda

Wilma Petrillo, viúva da cantora Gal Costa, publicou uma retratação pública à artista plástica Daniela Cutait. As duas se enfrentaram na Justiça recentemente.

"Eu, Wilma Teodoro Petrillo, reconheço ter proferiro afirmações inverídicas e ofensivas contra Daniela Cutait, bem como os danos à honra causados a ela a partir de minhas falas. Portanto, venho me retratar publicamente e pedir desculpas pelos transtornos vivenciados por Daniela", consta no comunicado.

Em seu Instagram, Daniela repostou um texto escrito por sua advogada, Izabella Borges: "O acordo para a retratação pública foi o caminho escolhido para a reparação dos danos, com pedido de desculpas no mesmo meio no qual as falas foram proferidas, via aplicativo X (ex-Twitter)".

"Daniela Cutait buscava a reparação pública por falas difamatórias proferidas nas redes sociais", explicou Borges.

Wilma Petrillo e Daniela Cutait

A origem da desavença entre ambas surgiu há alguns meses, quando Cutait afirmou à Folha que Wilma Petrillo não havia mudado a titularidade da conta de gás da residência que o casal havia comprado dela em 2020, e que a conta estaria há cinco meses em atraso.

Pouco depois, Wilma publicou ofensas a Daniela, como a de que seria "patética" e de que "vivia pendurada nos maridos ingênuos". Cutait, então, entrou na Justiça contra Petrillo cobrando danos morais e materiais.