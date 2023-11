Villa-Lobos inaugura árvore de Natal de 50 metros

O Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, inaugura neste sábado, 25, a tradicional árvore de Natal, que neste ano terá cerca de 50 metros de altura por 50 metros de base. O evento para iluminação, aberto ao público em geral, ocorre às 19h e terá participação da cantora Maria Rita.

A árvore de Natal deste ano ficará aberta para visitação até o dia 7 de janeiro. A estrutura terá 12 caixas de presentes cenográficas e uma decoração com 122 bolas vermelhas e prateadas, led vermelho em espiral, pontos de luz natalina e a tradicional estrela no topo.

A programação de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil carrega o mote "Desperte o Papai Noel que Há em Você". A estrutura contará ainda com um circuito imersivo, com a proposta de levar os visitantes para uma viagem ao Polo Norte. O Grupo Tv1 é o responsável pelo projeto e montagem neste ano.

O agendamento para a experiência é gratuito e pode ser feito a partir do próximo dia 30, individualmente ou para grupos de até quatro pessoas. As reservas serão liberadas diariamente, com 24h de antecedência das visitas, pelo site/aplicativo https://arvoredenatalcocacola.com.br.

No ano passado, a árvore também foi montada no Parque Villa-Lobos, mudando do tradicional ponto no Parque Ibirapuera após uma decisão da Coca-Cola FEMSA Brasil, patrocinadora responsável pela estrutura.

Como será o evento de inauguração?

O evento de inauguração da árvore acontece a partir das 19h deste sábado, 25, e será aberto ao público. Já as visitas ao circuito interativo serão realizadas entre os dias 1º de dezembro a 7 de janeiro, de sexta a domingo.

- Pinheiros, São Paulo - SP

- Data de visitação: de 25/11/2023 a 07/01/2024

- Agenda do circuito interativo: de 01/12/2023 a 07/01/2024, das 10h às 20h, de sexta a domingo (exceto dias 24 e 31/12, quando a visitação acontece até as 17h)

- Valor: Gratuito