Maria Gadú exibe pela 1ª vez a filha Alice, que foi gerada pela irmã da cantora: 'Meu amor'

Maria Gadú mostrou, pela primeira vez, sua filha Alice nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 24, a cantora compartilhou um registro da bebê de oito meses.

A filha de Gadú com Ana Paula Popi foi gerada pela irmã da artista, Vanessa. No Instagram, ela escreveu uma cartinha para a criança.

"Meu amor, a gente tá indo cantar. Meu amor, o ofício é sagrado e agradecemos cada linda oportunidade de trabalhar, fazemos isso com honra e alegria. Meu amor, a gente vai ficar com uma saudade miserável, de todos os segundos preciosos que você proporciona, as risadas escandalosas que damos com suas descobertas."

"Você é tão simpática e animada, somos gratas por tudo de luz que você nos trás. As mami vão, a mami fica. Você sempre será cuidada nesse belíssimo matriarcado que formamos. Te amo, te amo e te amo", concluiu.