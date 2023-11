Movimento por moradia ocupa antigo prédio do Ministério da Saúde no centro de SP

Um grupo ligado a movimentos por moradia ocupou um antigo prédio do núcleo paulista do Ministério da Saúde na Avenida Nove de Julho, no centro de São Paulo na noite de sábado, 25. A Frente de Luta por Moradia (FLM) alega que o imóvel está sem uso há anos. Nas redes sociais, também afirmou que crianças, mulheres, idosos, adolescentes e outras dezenas de participantes foram "reprimidos" pela Polícia Militar e precisaram deixar o edifício.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) e o Ministério da Saúde foram procurados, mas não se manifestaram até o momento. A FLM diz que a polícia utilizou spray de pimenta e bombas. Vídeos de parte da ação foram compartilhados nas redes sociais.

Antes da dispersão, há registros de tentativas de negociação da polícia. O grupo deixou o imóvel. "Ocupar não é crime. Enquanto houver gente sem casa, haverá a luta dos trabalhadores sem-teto", postou a FLM em rede social.

"A PM usou da força repressiva para oprimir famílias que lutam pelo direito à moradia. A polícia militar do governo Tarcísio de Freitas desconhece que este prédio pertence à União e segue sem função social? Famílias vivendo nas ruas da cidade mais rica do Brasil e o governo Tarcísio de Freitas preocupado com propriedade abandonada", escreveu o movimento em rede social.