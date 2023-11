Luísa Sonza revela perdão pedido por Whindersson

Luísa Sonza revelou que Whindersson Nunes pediu desculpas a ela por alguns comportamentos que teve no casamento com a artista. A cantora também falou sobre o término com Chico Moedas.

Nesta segunda-feira, 27, a artista participou do De Frente com Blogueirinha e explicou que possui uma boa relação com o humorista. "Às vezes, a gente é ruim para o outro e a gente não quer ser. Aconteceu, a gente está bem com isso. Ele já me pediu desculpa", disse.

Em seguida, ela refletiu que não tem como comparar essa relação com a que viveu com Chico: "não dá para comparar. São coisas diferentes, mas obviamente esse último não é importante".

"Então não vai ter música?", perguntou Blogueirinha. "Falando mal? Vai. Com toda certeza. Vou citar o álbum inteiro", respondeu Luísa aos risos. A cantora fez uma canção em homenagem a Chico quando os dois estavam juntos.