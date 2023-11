Chuva derruba casa em São Caetano e árvore cai sobre carros em SP

A forte chuva que atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde e noite desta segunda-feira, 27, causou o desabamento de uma casa em São Caetano do Sul, que não deixou vítimas, e a queda de uma árvore sobre dois carros na Vila Olímpia (zona oeste de SP), segundo o Corpo de Bombeiros. O município de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 16h37.

Por volta das 19h, uma casa na rua Antonieta, no bairro Boa Vista, em São Caetano, desabou depois que a água da chuva abriu uma cratera na cozinha do imóvel. Os moradores da casa já haviam deixado o local. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

Cerca de 40 minutos antes, às 18h20, uma árvore havia caído sobre dois carros na Avenida dos Bandeirantes, na altura do número 1.320, na Vila Olímpia. Um rapaz foi atingido e conduzido ao Hospital Santa Paula com dores nas costas. Segundo os bombeiros, ele não corre risco de morte.

No início da noite, o Corpo de Bombeiros divulgou um balanço dos atendimentos relacionados à chuva realizados das 14h às 18h20: nesse período, a corporação recebeu 17 chamados para quedas de árvores e oito para alagamentos ou enchentes na Grande São Paulo. O único registro de ferido era o rapaz vítima da queda de árvore na capital.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura de São Paulo, áreas de instabilidade vindas de Campinas, no interior do Estado, causaram o temporal e rajadas de vento de 50 km/h.

O CGE prevê chuvas em grande volume entre a terça (28) e a quarta-feira, 29. Na terça-feira, a chuva deve começar no início da tarde e se estender até o fim da noite, com intensidade entre moderada e forte. A temperatura deve continuar amena, com mínima de 19°C e máxima ao redor dos 26°C.

Cenário semelhante está previsto para quarta-feira, quando a chuva intensa deve começar à tarde. A temperatura deve variar entre entre 20°C e 24°C.