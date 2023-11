Claudia Raia posta foto com Luca e Luiz Fernando Guimarães no aniversário do ator

Nesta terça-feira, 28, Claudia Raia fez um post para celebrar o aniversário do ator Luiz Fernando Guimarães que está completando 74 anos de idade, mas quem roubou a cena foi o filho caçula da atriz, Luca.

Em uma das imagens divulgadas por ela, o bebê de nove meses aparece sorrindo no colo da atriz. Guimarães está ao lado dos dois, sorrindo também. Em outra foto, outros membros da família aparecem, incluindo Enzo Celulari, filho da atriz com Edson Celulari.

"Meu amado amigo, Luiz Fernando Guimarães, feliz aniversário, parabéns por mais esse ciclo que se inicia hoje! Que Deus te cubra com muitas bênção, amor, saúde, energia e vida. Que sorte compartilhar o caminho da vida com você, que seja um ano extraordinário! Te amo pra sempre", escreveu Claudia.

Nos comentários, internautas parabenizaram o ator e elogiaram a amizade, mas também comentaram a aparição de Luca. "Carinha linda do Luca", escreveu uma fã. "Eu sou apaixonada por essa criança, é muito fofinho", disse outra pessoa. "Que bebê lindo", comentou uma usuária.

Luca nasceu no dia 11 de fevereiro de 2023, fruto do relacionamento de Claudia com o ator Jarbas Homem de Mello. Desde então, ele é aparição constante nas redes sociais da atriz e sempre chama a atenção dos seguidores.