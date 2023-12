Filha de Mingau mostra rosto do pai no hospital e diz que músico tem infecção pulmonar

A filha de Mingau, Isabella Aglio, usou sua conta no Instagram para publicar uma imagem em que mostra, pela primeira vez, o rosto do pai no hospital. O baixista do Ultraje a Rigor segue internado desde que foi baleado na cabeça, no início de setembro. Isabella contou também que o pai está enfrentando uma infecção pulmonar.

"Tem risada e alegria, mas também tem bastante choro... Estou fazendo tudo o que posso, paizinho. Tudo vai ficar bem, eu prometo", escreveu na publicação.

Antes disso, na manhã desta quinta-feira, 30, Isabella tinha compartilhado com seus seguidores um momento em que mostra a evolução do pai. Em outra publicação, ela registrou Mingau mexendo o polegar enquanto fazia um exercício. "Aqui toda vitória é muito comemorada", disse na legenda do vídeo.

Relembre o caso

Na noite do dia 3 de setembro, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico foi baleado na cabeça durante o ataque e encontrado em estado grave.

O ataque ocorreu por volta das 23h, quando o baixista dirigia em alta velocidade próximo à Praça do Ovo, situada no bairro Ilha das Cobras. De acordo com informações da polícia, criminosos cercaram o veículo e efetuaram múltiplos disparos, atingindo o músico na cabeça.

A equipe médica do Hospital Municipal Hugo Miranda, onde Mingau inicialmente recebeu atendimento, relatou que o músico deu entrada com ferimento grave causado por um projétil de arma de fogo na cabeça. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, em uma aeronave com UTI fornecida pela empresa de táxi aéreo Air Jet.

Em entrevista coletiva realizada no dia 5 de setembro, logo após o ocorrido, os médicos responsáveis pelo caso informaram que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.

Show beneficente

No próximo dia 14 de dezembro, Mingau será homenageado em um show beneficente no Teatro Bradesco. Dentre os nomes que participarão da apresentação estão Dinho Ouro Preto, Kiko Zambianchi, Leo Jaime e mais.

O evento começa às 21h e visa arrecadar fundos para o tratamento de recuperação do baixista. Murilo Couto e Juliana Oliveira, do programa The Noite, serão os apresentadores do evento.

Os ingressos para o show em prol de Mingau estão disponíveis no site ou na bilheteria do teatro. Veja a lista dos artistas confirmados na homenagem:

Claudia Gomes (Banda Vega)

Clemente (Inocentes / Plebe Rude)

David Cardoso Jr

Dinho Ouro Preto (Capital Inicial)

Edgard Scandurra (Ira)

Ivan Sader

Kiko Zambianchi

Leo Jaime

Marcelo Nova e Drake

Maurício Gasperini

Nasi (Ira)

Rodrigo Lima (Dead Fish)

Roger Moreira (Ultraje a Rigor)

Thunderbird

Tico Santa Cruz (Detonautas)