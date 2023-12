Area vip do Primavera Sound: ingressos a R$ 2,1 mil, ar condicionado e 'open' de sorvete

O Primavera Sound 2023 começou neste sábado, 2, e, desde as 12h, fãs se abrigam debaixo de cangas e sombras para fugir do sol de 32ºC. Enquanto isso, a área vip conta com um cardápio luxuoso.

Até por volta das 17h30, o local estava relativamente vazio, mas começou a encher pouco depois, já que os shows mais esperados têm início a partir das 19h50.

Os poucos frequentadores usufruem não só do (precioso) ar condicionado, mas também de uma variedade de drinks: gin, vodka com energético, uísque e aperol estão entre as opções.

Mas também tem raspadinha, sorvete à vontade e açaí. Já no que diz respeito à comida, o cardápio inclui saladas, risoni al ratatouille (espécie de risoto com legumes) e arroz sete grãos ao molho de limão siciliano. Há também salgados como coxinha, sanduíches de frango, fogaça de mortadela e empanada de queijo.

No espaço dedicado ao conforto de um público selecionado, os poucos que usufruem do privilégio circulam mais entre o bar do que a área externa onde seria possível ver os shows.

Os ingressos para a área Vip deste domingo, 3, seguem disponíveis para compra, no valor de R$ 2188,00.

Como assistir aos shows do Primavera Sound na TV

O evento será transmitido no canal Multishow. Também será possível assistir pelo streaming Globoplay, caso você seja assinante.

Veja a programação do dia:

Palco Barcelona

12h30 - Àiyé

13h50 - OFF!

15h40 - Metric

17h40 - Cansei de Ser Sexy

19h50 - Pet Shop Boys

Palco São Paulo

13h - Slipmami

14h - Marina Herlop

15h40 - Dorian Electra

17h20 - Slowdive

19h15 - Kelela

21h - MC Bin Laden

Palco Corona

13h05 - Getúlio Abelha

14h40 - Black Midi

16h40 - The Hives

18h40 - Marisa Monte

21h35 - The Killers