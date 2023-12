Marido de Ana Hickmann desiste de ação de divórcio, mas separação segue em andamento

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, desistiu da ação de divórcio que pedia na Justiça. O processo de separação, porém, continua ocorrendo, mas com base em uma ação pedida pela apresentadora. O Estadão buscou contato com a assessoria de Ana Hickmann a respeito do tema, mas não obteve retorno até o momento.

"Após o Alexandre ganhar o direito de visitar o filho e a Ana perder o pedido de tratar o tema na Vara de violência doméstica, como gesto de um sinal de paz, de pacificação, ele realmente pediu a desistência do divórcio. Só que ainda tem o divórcio que está tramitando, [o] que ela [Ana] ingressou na Vara de Família", disse o advogado Enio Martins, que representa Correa, ao Estadão neste sábado, 2.

Recentemente, a Justiça chegou a mudar o caso da Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para a Vara de Família, o que não significa uma "vitória" ou "derrota" para nenhum dos lados envolvidos. Correa também abriu mão de solicitar a guarda compartilhada do filho de 10 anos do casal.

Ana Hickmann e Alexandre Correa se tornaram manchete desde o último dia 11 de novembro, quando a apresentadora registrou um boletim de ocorrência e acusou o marido de tê-la agredido. Alexandre nega as acusações.

Em 26 de novembro, ela deu uma longa entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, detalhando o momento em que o caso teria ocorrido e também demonstrando que suas insatisfações em relação a Correa já vinham de antes.