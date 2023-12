Beyoncé: 'Renaissance' lidera bilheterias em estreia nos cinemas dos EUA

Renaissance: A Film by Beyoncé liderou as bilheterias de cinema dos Estados Unidos neste fim de semana.

A produção foi escrita, dirigida e produzida pela própria Beyoncé, retratando sua turnê para promover o disco de mesmo nome, ganhador do Grammy. O material foi exibido em 2.539 cinemas nos Estados Unidos e Canadá. Em outros 94 territórios internacionais arrecadou US$ 6,4 milhões em 2.621 cinemas.

Foi uma boa estreia para um show musical, mas não chegou perto dos US$ 92,8 milhões arrecadados no fim de semana de estreia de Taylor Swift: The Eras Tour recentemente. Ambas escolheram a distribuidora AMC Theatres em vez de um estúdio tradicional. Estima-se que tanto Beyoncé quanto Taylor Swift recebam cerca de 50% do valor das bilheterias.

Confira abaixo outros destaques de arrecadação no fim de semana nos cinemas dos Estados Unidos.

1º - 21 milhões - Renaissance: A Film by Beyoncé

2º - 14 milhões - Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

3º - 11 milhões - Godzilla Minus One

4º - 7,6 milhões - Trolls 3 - Juntos Novamente

5º - 7,4 milhões - Wish: O Poder dos Desejos

6º - 7,1 milhões - Napoleão