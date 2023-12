'Mozi terminou o noivado comigo por mensagem': influenciador Alvaro expõe fim de relacionamento

O influenciador Alvaro anunciou o fim de seu relacionamento com Victor Vitorino pelas redes sociais nesta segunda-feira, 4. Juntos há cerca de dois anos, eles anunciaram o noivado em janeiro. Agora, Álvaro diz que Victor terminou com ele por meio de mensagem de texto no celular (veja íntegra do anúncio abaixo). Otentou contato com Victor, mas não teve resposta até o momento desta publicação.

"Nunca nem pensei em escrever isso... Mas eu e mozi não estamos mais juntos. Mozi terminou o noivado comigo por mensagem no dia 29/11/23 (quarta-feira) e desde então tentei uma reconciliação ou colocar um ponto final de uma forma digna. No sábado, eu acatei o seu pedido, conversamos ontem e está tudo bem", escreveu Alvaro.

Apesar de só anunciar o término no mesmo dia de estreia da Farofa da Gkay, festa que tem a presença de Alvaro garantida, ele contou que o relacionamento dos dois não ia bem há alguns meses. "Vai ser melhor para os dois", completou.

No fim da mensagem, Alvaro teceu elogios ao ex-noivo. "Desejo todo sucesso do mundo ao meu companheiro de quase dois anos. Sem dúvidas, uma pessoa incrível que me transformou no ser humano que sou hoje", disse.

O influenciador revelou não ser o primeiro término dos dois, mas tornou o fim público desta vez após Victor bloqueá-lo nas redes sociais. "Era a coisa que eu mais pedia para não ser feita, pois dá o 'direito' de vocês se intrometerem e darem pitaco em um assunto que, com todo respeito, não é da conta de vocês."

Victor ainda não se pronunciou nas redes sociais, mas o Estadão tentou contato com ele para saber se teria algo a dizer sobre as afirmações de Alvaro. Até o momento desta publicação, a reportagem não teve resposta. O espaço segue aberto.