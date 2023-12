PF prende britânico procurado pela Interpol em Balneário Camboriú

A Polícia Federal (PF) prendeu na última quinta-feira, 30, um cidadão britânico que estava na lista de procurados da Interpol. O estrangeiro foi preso no centro de Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina, acusado de envolvimento com tráfico internacional de drogas.

O mandado de prisão foi expedido pela Corte de Magistrados do Juízo Distrital em Manchester, na Inglaterra. A partir dele o Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão preventiva visando facilitar o processo de extradição do suspeito.

Segundo informações que a PF recebeu das autoridades inglesas, o homem - que vivia em Santos (SP) e viajava esporadicamente para cidades de Santa Catarina - é suspeito de integrar uma organização criminosa que traficava grandes quantidades de cocaína e drogas controladas na Europa. A organização era responsável por exportar as substâncias para o Reino Unido por meio de embarcações que atracavam no porto de Liverpool, cidade portuária da Inglaterra.

Ele foi encaminhado para o sistema prisional de Itajaí (SC), cidade vizinha a Balneário Camboriú, e será extraditado para a Inglaterra. A operação da PF teve apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.