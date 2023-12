Queta Lavat, atriz mexicana de 'Rebelde' e 'A Usurpadora', morre aos 94 anos

A atriz mexicana Queta Lavat, mais conhecida no Brasil por papéis na novelae no remake de 2019 de, morreu aos 94 anos. A informação foi confirmada por amigos e familiares em comunicado nas redes sociais.

"Anunciamos, com pesar, o falecimento de Queta Lavat. Grande atriz, melhor mulher, mãe extraordinária. Com memórias profundas e amor. Família Carrillo Lavat", diz a nota.

De acordo com o jornal mexicano El Financeiro, a atriz passou por uma cirurgia em março de 2023, após ser internada às pressas devido a uma trombose na perna. A causa da morte, contudo, não foi informada. Ela deixa quatro filhos.

Queta é considerada uma das grandes atrizes da história do México. Em mais de 75 anos de carreira, ela se destacou no cinema, na televisão e nos teatros, além de ter feito parte da era de ouro do cinema mexicano entre as décadas de 1930 e 1950.

Em abril de 2018, a atriz recebeu o mais alto reconhecimento da Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas, o Ariel de Ouro, que "simboliza o trabalho de excelência que um membro da indústria cinematográfica alcançou ao longo de sua carreira e que contribuiu para o desenvolvimento e crescimento da cinematografia mexicana".

Nas redes sociais, a Academia publicou uma homenagem à atriz. "Lamentamos profundamente a perda da querida atriz e Ariel de Ouro 2018, Queta Lavat. Seu legado na indústria cinematográfica e televisão mexicana é inesquecível. Enviamos nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos neste momento difícil. Descanse em paz", diz o post.

Queta participou de mais de 40 novelas. Um dos seus últimos trabalhos na televisão foi a nova versão do clássico A Usurpadora, em que viveu Dona Piedade. Já em Rebelde, que coleciona fãs brasileiros, ela interpretou Angelita.

A Associação Nacional de Atores do México, da qual Queta era membra, lamentou a morte da atriz nas redes sociais. "Atriz mexicana com vasta experiência em teatro, cinema e televisão. Aos seus familiares e amigos enviamos as nossas condolências", diz a publicação.

O Secretário de Turismo do Governo do México, Miguel Torruco Marqués, também lamentou a morte. "Minha esposa Gloria e eu lamentamos a sensível morte de nossa querida Queta Lavat, sem dúvida uma atriz extraordinária da Idade de Ouro do cinema mexicano. Nossas mais profundas condolências à sua família e amigos", escreveu.