Quando volta a chover em SP? veja a previsão para esta semana

Depois de um fim de semana marcado pela presença de sol e, consequentemente, muito calor, o Estado de São Paulo deve voltar a registrar pancadas de chuva no decorrer desta semana, de acordo com a Climatempo. Na capital paulista, a semana ainda começa com sol e temperaturas elevadas, no entanto, as chuvas retornam gradativamente no fim das tardes, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta segunda-feira, 4, a circulação de ventos vai ajudar a formação de nuvens carregadas sobre São Paulo. No interior paulista, a chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento de até 70km/h.

Na cidade de São Paulo, a chuva chega apenas no período da noite, e o calor continua ao longo da tarde. O dia começou com céu claro e temperatura em elevação. A Defesa Civil Municipal mantém a capital em estado de atenção para altas temperaturas.

Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 14/09/23

De acordo com a Climatempo, na terça-feira, 5, as pancadas se intensificam em toda a região. "A chuva pode ocorrer desde manhã até à noite, intercalando aberturas de sol ou momentos em que para de chover. Grandes volumes acumulados, até com possibilidade de pontos de alagamentos em algumas áreas."

Na quarta, 6, e na quinta-feira, 7, o cenário deve permanecer da mesma forma, com os dias começando com sol, a nebulosidade se juntado, e até o fim da tarde as pancadas atingindo todo o Estado paulista, segundo a empresa brasileira de meteorologia.

Na sexta-feira, 8, depois da passagem de uma frente fria, o céu fica nublado. "Pode chover a qualquer momento e as temperaturas caem", afirma a Climatempo. A Meteoblue acrescenta que a temperatura deve variar entre 19 ºC e 24 ºC na cidade de São Paulo.

Veja como fica a previsão do tempo na cidade de São Paulo:

- Segunda-feira: entre 20 ºC e 31 ºC

- Terça-feira: entre 20 ºC e 28 ºC

- Quarta-feira: entre 21 ºC e 30 ºC

- Quinta-feira: entre 22 ºC e 30 ºC

- Sexta-feira: entre 19 ºC e 24 ºC