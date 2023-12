Angélica volta ao SBT após 27 anos e grava especial para programa da Eliana

Após participar da série de, Eliana foi até a casa da apresentadora no Rio de Janeiro gravar com ela um especial para seu programa no SBT, marcando um retorno pontual da contratada da Globo à emissora de Silvio Santos depois de 27 anos. O SBT confirmou a informação aonesta terça-feira, 5.

"Estamos gravando na casa da Angélica no Rio. [Vai ser] Uma super matéria", disse a assessoria de imprensa do canal televisivo à reportagem. No entanto, não deram mais detalhes sobre o tema ou quando o especial vai ao ar.

Angélica trabalhou no SBT entre 1993 e 1996, quando saiu de emissora para ir para a TV Globo. Na empresa de Silvio, ela apresentava o programa infantil Casa da Angélica.

Recentemente, o SBT também permitiu que Eliana participasse da nova série da amiga, Angélica: 50 & Tanto, disponível no Globoplay. A entrevista ainda contou com a participação de Xuxa Meneghel.