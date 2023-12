Carro de Zé Neto invadiu pista contrária antes de acidente, diz Polícia Rodoviária Federal

O carro que capotou com o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, invadiu a pista contrária antes de bater em uma carreta na rodovia BR-153 na noite de terça-feira, 5, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O sertanejo saía do seu rancho, na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, quando o acidente ocorreu. Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de vida, e levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto.

O acidente envolveu três carros e uma carreta. O veículo em que Zé Neto estava teria invadido a contramão, colidido com a carreta e capotado, deixando três pessoas feridas, incluindo o cantor.

"Dados preliminares indicam que o veículo Trailblazer (onde estava Zé Neto) seguia sentido decrescente da rodovia, quando colidiu lateralmente com o eixo da carreta (que após o impacto parou atravessada na pista, causando interdição do fluxo) e em seguida o utilitário colidiu com os outros dois veículos", detalhou a PRF anteriormente.

Boletim

O cantor Zé Neto será transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde estava internado desde que sofreu um acidente, para um quarto de enfermaria. Foi o que informou um boletim médico divulgado pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto nesta quinta-feira, 7.