'Round 6: O Desafio': Quem é o brasileiro que chegou à final do reality brutal

O Brasil chegou na final do reality show, cujo último episódio foi ao ar na quarta-feira, 6, na Netflix. O responsável por isso foi Phill Cain, o jogador número 451 no programa. Ele disputou o prêmio de mais de R$ 4,5 milhões com Mai, mas acabou ficando em segundo lugar na competição. Veja vídeo aqui

Nascido em São Paulo, Cain é filho de mãe brasileira e pai norte-americano. Ele morou na capital até os oito anos, quando se mudou com a família para Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde cursou o ensino médio e superior.

Formado em psicologia e pedagogia, o finalista do reality show mortal chegou a voltar ao País para dar aula. "Dando aula, eu descobri que não era exatamente o que eu queria fazer da minha vida. Decidi voltar para Nova Jersey, pensar um pouquinho, fazer outra coisa e acabei mudando para o Havaí para ser instrutor de mergulho", contou ele em vídeo no Instagram.

A equipe da Netflix o chamou para participar do programa quando ele morava no Havaí. "Lá é o melhor dos dois mundos. Tem o aspecto cultural do brasileiro, que é bem legal, gente boa, familiar, comida boa, mas também tem mais segurança e oportunidades."

O psicólogo também foi capitão da Seleção Brasileira de Quadribol e tem uma banda chamada Six Ways To Saturday. Com o fim de Round 6: O Desafio, ele quer focar na carreira musical.