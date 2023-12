'A Casa do Dragão' será 'dilacerante' e pode ter 3ª e 4ª temporadas, diz George R.R. Martin

A segunda temporada deainda demora a chegar, mas o autor já fala em uma terceira e quarta partes da saga derivada de. Em um post no blog que ele divertidamente chama de "Não é um blog", George R.R. Martin revelou fragmentos sobre a temporada em produção e deu sinais de continuação.

Martin contou que visitou os sets de filmagem e que nem os quase 40 anos de envolvimento em produções cinematográficas o prepararam para os cenários "enormes, impressionantes e tão reais" que viu. "Me senti como se tivesse atravessado um portal do tempo para a Westeros medieval. Nenhum dos castelos reais que já vi se compara à nossa Fortaleza Vermelha", escreveu.

Bater perna, porém, não foi só o que ele fez. O escritor disse que assistiu a versões não finalizadas dos dois episódios de abertura da nova temporada - o ponto alto da viagem para ele. "Cortes brutos, lógico. É claro que dificilmente sou objetivo ao falar sobre algo baseado em meu próprio trabalho, mas achei os dois episódios ótimos. Muito sombrios. Poderosos, emocionais, dilacerantes, de partir o coração", adiantou.

Duas novas temporadas?

A revelação mais significativa que Martin fez, no entanto, não tem a ver com a segunda temporada. Mas com possíveis continuações da série. Ele mencionou que já existem tratativas para mais partes da produção. "Passei dois dias trancado em uma sala com Ryan Condal e a equipe de roteiristas dele (Sara Hess, Ti Mikkel, David Hancock e Philippa Goslett) conversando sobre a terceira e a quarta temporadas de A Casa do Dragão", afirmou.

Até então, não havia indicação de que outros anos estavam em discussão para série. Até porque, a nova temporada nem data de lançamento tem ainda. Apenas a janela de verão do hemisfério norte foi divulgada. E nem durante a CCXP23 no início deste mês, que costuma adiantar várias novidades, foi dito muito sobre A Casa do Dragão.

O que esperar da segunda temporada de A Casa do Dragão?

Presentes em dois painéis do evento, os atores Steve Toussaint (Corlys Velaryon) e Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) deixaram mais mistérios que respostas. "Bem, vocês sabem. Quando um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda: de um lado está a grandeza e do outro a loucura. Temos uma família inteira desses caras. Portanto, essa é possivelmente a maior loucura que você verá em Westeros", disse o Mitchell no Palco Omelete.

Durante a feira, a HBO divulgou um trailer inédito da produção. Guerra deve ser o fio condutor da produção, que mostra os conflitos e as relações da família Targaryen - da qual Daenerys, talvez a principal personagem de Game of Thrones, é descendente.