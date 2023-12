Praia congelada e aurora boreal: Ana Furtado abre álbum de viagem à Noruega

A apresentadora Ana Furtado embarcou para a Noruega na última sexta-feira, 1º, e, desde então, vem compartilhando detalhes do frio e das experiências que viveu no país. Ana já passou por uma praia congelada, viu a aurora boreal por três dias seguidos e fez um "arrume-se comigo" para sair do carro no clima congelante.

Na última terça, 5, a apresentadora mostrou ter ficado emocionada ao ver a aurora boreal pela primeira vez. O momento a fez até realizar uma ligação ao marido, Boninho, que não está no passeio. "Quando eu saí e vi aquela tocha se acendendo na minha frente foi muito emocionante", escreveu.

Ana também conseguiu presenciar a aurora boreal nos dois dias seguintes: na quarta, 6, e na quinta, 7. "Não é que fizemos amizade mesmo?", brincou ela, que disse ter realizado um sonho.

A apresentadora gravou um "arrume-se comigo" para sair no país em um frio congelante de -15°C. Ela mostrou a quantidade de camadas de roupas que usa durante o passeio e também a "técnica" para que, na volta, não entre com neve no carro.

Ana também compartilhou registros do dia em que visitou uma praia congelada em Senja, uma ilha na Noruega. Ela tirou foto fingindo tomar sol e curtir a praia com um cooler ao lado. "Quando você não perde uma praia por nada", brincou a apresentadora, que comentou ter faltado apenas uma caipirinha de caju e "um pouquinho mais de sol".