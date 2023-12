Hugh Grant e mulher doam R$ 123 mil para encanador que atende idosos de graça

O ator britânico Hugh Grant e sua mulher, a produtora sueca Anna Elisabet Eberstein, doaram 20 mil libras (cerca de R$ 123 mil, na cotação atual) a James Anderson, um encanador que coordena um projeto de caridade para atender idosos e pessoas com deficiência de graça durante emergências sanitárias.

Anderson é o fundador da ONG Depher, sigla para Disabled and Elderly, Plumbing and Heating Emergency Response, que, em português, significa "atendimento de emergência de encanamento e aquecimento para pessoas com deficiência e idosos".

Em uma publicação no X (antigo Twitter) na quinta-feira, 7, ele escreveu: "Depois de falar em particular com Hugh e Anna Grant, tenho permissão para compartilhar seu maravilhoso presente de Natal à Depher".

E completou: "Esta maravilhosa doação de 20 mil libras dará esperança a milhares de pessoas, famílias e crianças, especialmente com a #CriseDoCustoDeVida. Ambos têm minha vida inteira de respeito e amor."

Ao canal de televisão ITV News, Anderson revelou que esta não é a primeira vez que o casal doa para a instituição.

Em outra publicação, ele mostrou que a doação do ator e da produtora também ajudará a levar presentes de Natal para crianças neste final de ano.

"Centenas de crianças terão um Natal inesquecível, acreditarão na magia da doação, da humanidade e do amor. Obrigada, Hugh e Anna Grant. Sua gentileza criará memórias que durarão para sempre", disse ele.