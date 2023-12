Tamoios: novo trecho de contorno será liberado para facilitar acesso a Ubatuba

Um trecho de 8 quilômetros dos contornos de Caraguatatuba, na Rodovia dos Tamoios, será entregue até o final deste mês na tentativa de melhorar a fluidez do trânsito nestas férias de verão no litoral norte de São Paulo. A obra, que inclui túneis, facilita o acesso de quem vai para Ubatuba, na mesma região.

A previsão de entrega do trecho total está prevista para novembro de 2024, mas a concessionária vai antecipar a entrega parcial da obra a pedido do governo do Estado.

A expectativa é de que a liberação amenize os congestionamentos que acontecem na chegada da Tamoios ao litoral. Atualmente, quem desce a serra com destino a Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba chega em um mesmo ponto, próximo à área central da primeira.

- Com a abertura do túnel, os carros que vão para Ubatuba saem antes do final da serra e não precisarão passar pelo centro de Caraguatatuba.

De acordo com a Concessionária Tamoios, a entrega antecipada desse trecho do Contorno Norte corresponde a cerca de um quarto de um total de 34 quilômetros dos Contornos Norte e Sul, que desviam o trânsito das áreas urbanas de São Sebastião e Caraguatatuba.

A nova rodovia conta com quatro túneis, sendo dois em cada sentido, lado a lado, medindo, respectivamente, 270 e 395 metros de extensão.

Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as obras dos contornos da Tamoios estão com 93,3% das intervenções concluídas. Atualmente, os trabalhos se concentram nas extremidades dos trechos, nas junções com a Rodovia Rio-Santos (SP-055), nos lados de Caraguatatuba e São Sebastião.

As equipes trabalham na conclusão de viadutos, nas subestações de túneis e na sinalização. Os serviços de automação dos túneis ficam prontos só na entrega final da obra, em novembro do ano que vem.

Principal acesso ao litoral norte, a rodovia dos Tamoios está em obras de duplicação desde 2013. Em março de 2022, uma pista duplicada de 22 km foi liberada ao tráfego para a subida da serra. Até então, subida e descida eram feitas pela única pista existente, agora usada só para descer. A chamada Nova Tamoios tem 12,8 km de túneis e grandes pontes construídas em meio à Mata Atlântica da Serra do Mar.