Milton Nascimento e Lô Borges curtem show de Paul McCartney juntos em Belo Horizonte

Os cantores Milton Nascimento e Lô Borges, que foram parceiros no grupo Clube da Esquina, curtiram juntos o show que o Beatle Paul McCartney fez em Belo Horizonte, na semana passada, segundo um registro publicado na manhã deste domingo no Instagram de Milton.

Amigos há mais de 50 anos, os dois aparecem batendo palmas em um vídeo durante a execução de A Hard Day's Night, um dos clássicos do setlist nos shows do Beatle, com a legenda "Sonhos não envelhecem. Mais de 50 anos depois, eu e @loborgesoficial seguimos juntos, e vivendo nossos sonhos atemporais".

O vídeo, publicado nas redes sociais do cantor, mexeu com os corações do fãs do Clube da Esquina e também do Beatles. Nos comentários da postagem, os fãs exaltam a importância do momento de Milton e Lô estarem juntos em mais uma apresentação de Paul no Brasil, mas lamentavam a oportunidade perdida de uma participação dos mineiros no show. "O Paul devia chamá-los pra cantar Para Lennon e McCartney".

Contando os nove shows da turnê Got Back pelo País - incluindo a apresentação surpresa no minúsculo Clube do Choro, em Brasília -, Paul McCartney já fez 37 apresentações no Brasil desde que pisou pela primeira vez por aqui, em 1990, no Maracanã, onde ele se apresenta novamente e encerra a passagem pelo Brasil no dia 16 de dezembro.