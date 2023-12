Perguntas sobre Pelé e Lula foram as únicas valendo R$ 1 milhão que participantes acertaram

Alguém finalmente acertou a pergunta de um 1 milhão de reais no, quadro do, na Globo. Jullie Dutra foi a primeira ganhar o prêmio máximo do programa. No outro sucesso da TV que prometia deixar os participantes milionários, ode Silvio Santos, só uma pessoa alcançou o cobiçado valor.

O programa do vencedor foi ao ar em 2003, quatro anos depois da estreia, em 1999. Foi uma pergunta sobre o então presidente do Brasil que deu o prêmio a Sidney Mendes, um ex-engraxate e bancário aposentado. Na ocasião, morador de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Àquela época Luiz Inácio Lula da Silva ainda não tinha completado um ano do primeiro mandato no cargo. A pergunta de um milhão foi feita em 22 de outubro de 2003 e era a data de nascimento e de registro de Lula. Isso porque o presidente nasceu em 6 de outubro, mas só foi registrado no dia 27 do mesmo mês (21 dias depois).

Sidney sabia a resposta e se tornou o único vencedor do Show do Milhão.

Neste domingo, 10, outra pessoa zerou um jogo de um milhão e se tornou a primeira a levar o prêmio máximo. Desta ver, no quadro Quem Quer Ser Um Milionário, no dominicano de Luciano Huck. Jullie Dutra venceu ao responder o número da camisa que Pelé usou na Copa do Mundo de 1958, a 10.

A jornalista pernambucana, que também é CEO de uma agência de comunicação, e que se prepara para realizar o concurso para diplomata do Itamaraty, foi a desafiante que acertou 15 perguntas e levou o prêmio.