Angélica será entrevistada por mulheres em sua estreia no 'Roda Viva'

Angélica é a entrevistada desta segunda-feira,11, no programa, da TV Cultura. Pela primeira vez na atração, a apresentadora será entrevistada por uma bancada exclusivamente feminina. Foram convidadas para a Roda as jornalistas Ana Paula Padrão (Band), Daniela Falcão (Globo Condé Nast), Maria Rita Alonso (), Mariliz Pereira Jorge () e Silvia Ruiz (50+).

Angélica, que comemorou seus 50 anos no último dia 30, está no ar no GNT e na Globoplay, na série de entrevistas Angélica 50 & Tanto, que também ganhou quadro no Fantástico em uma versão resumida. Na atração, a loira convida para sua casa diferentes personalidades para falar sobre infância, fama, trabalho e outros temas que perpassam sua vida ao longo dessas cinco décadas em frente às câmeras - a carreira de Angélica, vale lembrar, começou quando ela tinha apenas 4 anos.

O programa Roda Viva com Angélica vai ao ar nesta segunda-feira,11, às 22h, na TV Cultura. Também é possível assistir online, no site ou nas redes sociais da emissora.