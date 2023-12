'Zona de Interesse', arrepiante filme sobre o Holocausto, ganha prêmio da crítica americana

, uma história chocante sobre o Holocausto, venceu o prêmio de melhor melhor filme no Los Angeles Film Critics Awards (Lafca), promovido pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles. O drama histórico de Jonathan Glazer, baseado no romance de Martin Amis e que estreia nos cinemas nacionais em 2 de fevereiro, levou também os prêmios de melhor direção e melhor música.

De certa forma, este pode ser um termômetro para o Oscar, já que desde o ano 2000, apenas quatro dos melhores filmes do Lafca não ganharam indicações a melhor filme na maior premiação do cinema. Ao mesmo tempo, cinco produções eleitas pela associação foram premiadas com o Oscar de Melhor Filme: Parasita e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo estão entre eles.

O filme retrata a vida do comandante de Auschwitz, Rudolf Hoss, e de sua família, em uma confortável casa com um enorme jardim bem ao lado do campo de concentração. Do outro lado do muro podem ser vistas colunas de fumaça e, ao fundo, ouvem-se tiros, às vezes, gritos e insultos.

Um dos grandes acertos do longa é o quanto as sugestões são muito mais fortes do que imagens de violência. Em alguns momentos, o diretor apresenta telas completamente pretas, brancas ou vermelhas, junto às quais se escutam gritos de desespero e gemidos de dor. No filme não há sequer um plano de violência. Tudo é indireto, sugerido, mas não por isso menos tenebroso.

Na história, Hoss trabalha demais, enquanto sua esposa cuida da casa e de seu belo jardim. As crianças, vestidas em algumas ocasiões como membros da Juventude Hitlerista, brincam com soldadinhos de chumbo e, em alguns momentos, com dentes humanos.

Em nenhum momento a família nazista profere seu ódio aos judeus, nem transparece um prazer perverso no extermínio de milhares de pessoas. Parecem apenas não pensar nisso.

O filme, que tem produção da famosa A24, já levou também o grande prêmio do Festival de Cannes.

Confira a lista completa de vencedores do Lafca

Melhor filme: "Zona de Interesse" (A24)

Melhor diretor: Jonathan Glazer - "A Zona de Interesse" (A24)

Atuações de destaque: Sandra Hüller, "Anatomia de uma Queda" (Neon) e "A Zona de Interesse" (A24); Emma Stone, "Poor Things" (Searchlight Pictures)

Atuações coadjuvantes: Rachel McAdams, "Are You There God? It's Me, Margaret" (Lionsgate); Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers" (Focus Features)

Melhor roteiro: "All of Us Strangers" (Searchlight Pictures) - Andrew Haigh

Melhor fotografia: "Poor Things" (Searchlight Pictures) - Robbie Ryan

Melhor edição: "Anatomia de uma queda" (Neon) - Laurent Sénéchal