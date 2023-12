Como Tetê Espíndola chegou ao 1º lugar do ranking viral de streaming com música de 1985?

Quem abre a playlist Viral 50 do Spotify, que ranqueia as tendências musicais do momento nas redes sociais, terá uma surpresa: ao invés de um hit recente, a faixa que atingiu o topo foi, de Arnaldo Black e Carlos Rennó, lançada por Tetê Espíndola há 38 anos. O revival se deu após uma cena de Marcia Fu cantando a música - inteira, por sinal - no reality A Fazenda. Imediatamente, a canção chegou ao top 3 na playlist, e na segunda, 11, angariou o primeiro lugar.

Tanta comoção em torno da faixa, que caiu nas graças da geração Z no Tik Tok, se dá pela popularidade da jogadora de vôlei, que volta e meia rende memes nas redes sociais e é cotada como favorita por parte dos espectadores de A Fazenda. O jeito engraçado e carismático com que Marcia Fu canta ganhou as graças do público.

O sucesso instantâneo da canção fez com que ela aparecesse duas vezes no ranking, já que também impulsionou as audições para a versão de Me Leva Pra Casa/Escrito nas Estrelas/Saudade da sertaneja Lauana Prado, lançada este ano no álbum Raiz Goiânia.

Contribuindo para o "renascimento" do hit, vale considerar a tendência para a nostalgia que vem influenciado a música pop como um todo, e também as redes sociais. O movimento é semelhante ao que aconteceu com Dreams, do Fleetwood Mac, que virou hit novamente em 2020 - mais de 40 anos após seu lançamento - após viralizar no Tik Tok, ou de Running Up That Hill, lançada por Kate Bush em 1985, que também atingiu o Top 1 Viral do Spotify ao aparecer na trilha sonora da série Stranger Things, da Netflix.

Inclusive, Tetê vem sendo chamada nas redes sociais de "a Kate Bush brasileira", em uma alcunha que não é assim tão nova. Em comum, as duas cantoras se destacam pelo tom agudo e exótico para a música pop, mas as semelhanças param por aí.

Tetê Espíndola nasceu em Campo Grande (MS) e veio de uma família com forte veia musical, o que fez com que ela despontasse cedo para o canto. Participou da frutífera Vanguarda Paulista nos anos 1980 e tem parcerias com artistas como Arrigo Barnabé, no álbum Clara Crocodilo (1980). Atingiu o sucesso nacional com Escrito nas Estrelas, que venceu o Festival dos Festivais da Rede Globo, em 1985. Com o passar dos anos, investiu em projetos musicais mais experimentais, com forte inspiração na natureza brasileira, especialmente no Pantanal.

Sobre o viral, Tetê se pronunciou em suas redes sociais: "Agradeço a todos os ouvintes que estão cantando e curtindo esse grande clássico da minha carreira", convidando o público mais jovem a conhecer as outras versões de sua Escrito nas Estrelas.