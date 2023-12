Copacabana Palace recebe festa de 15 anos de um menino pela 1ª vez

O Copacabana Palace sediou, pela primeira vez em cem anos de existência, uma festa de debutante de um menino. Pedro Henrique foi o jovem carioca que fez história no último sábado, 9, ao celebrar seu aniversário de 15 anos no tradicional hotel do Rio de Janeiro.

Pedro Henrique Moraes é filho da pedagoga Viviane Moraes e do empresário Marcos dos Santos e tem dois irmãos, Maria Eduarda, de 20 anos, e João Marcos, de 18. Ele mora na região da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e compartilhou nas redes sociais registros da celebração.

Pedro recebeu 400 convidados na festa luxuosa nos salões Golden e Nobre do hotel. A festa contou com o rapper Chefin e o Dj Bhaskar, irmão do Dj Alok, como atrações.

O ponto alto da noite foi o momento que seria dedicado a tradicional valsa. Ao invés disso, o jovem desfilou com os amigos ao som de Crazy in Love, da Beyoncé e dançou com a mãe Ain't No Mountain High Enough, de Marvin Gaye, Tammi Terrell.

Além disso, Pedro optou por inovar no visual do debutante: vestiu um top estilo corset e calça com pedrarias. A roupa foi feita exclusivamente para ele, pela estilista Patricia Vieira.

"Tenho a consciência de que não sou só eu, não é só por mim. Outros gostariam de fazer o mesmo. Ao comemorar meus 15 anos, quero que todo jovem gay, de periferia ou não, afeminado ou não, saiba que ele pode e deve celebrar sua existência. Em qualquer lugar, do jeito que quiser. Mas sei que isso não é a realidade, sei dos meus privilégios", disse o aniversariante em entrevista ao Globo.

Pedro já foi notícia no ano passado. Foi ele quem viu quando uma aeronave caiu na piscina de sua casa família, no condomínio de luxo Santa Mônica, localizado na Barra da Tijuca. "Minha família nasceu de novo e, desde então, não deixamos de celebrar nenhum aniversário", disse a mãe do menino ao jornal.