Amaury Lorenzo revela ter recebido ameaça de morte após vencer prêmio Melhores do Ano

O ator Amaury Lorenzo, que dá vida ao bruto Ramiro na novela, contou que vem recebendo ameaças desde que saiu o resultado do prêmio Melhores do Ano no. Amaury venceu na categoria Revelação, em que concorria com Clara Moneke, Kate de, e Diego Martins, que interpreta Kelvin, par romântico de seu personagem na trama de Walcyr Carrasco.

Amaury disse em suas redes sociais que recebeu mensagens de ódio na última segunda-feira, 11, quando foi gravado o especial da Globo, que vai ao ar no domingo, 17. "Amigos e amigas, não precisa disso. Estou recebendo ameaças, uma de morte. Ameaças de fãs de outra artista. Triste. Bem triste. Que Deus possa iluminar vocês", disse em uma publicação no Instagram.

Clara Moneke foi ao X (antigo Twitter) para pedir aos fãs que parassem de agir desse jeito. "Acordei agora com um enxurrada de mensagens que me apavoraram. Parem de ameaçar o Amaury Lorenzo! Ele mereceu esse prêmio tanto quanto eu merecia", escreveu a atriz.

Ainda na publicação, Clara chamou atenção ao fato de que, assim como ela, Amaury também é uma ator negro, que fez um longo caminho para chegar onde chegou. "Eu fiquei muito feliz com a vitória de um ator preto, que vem do teatro assim como eu, que lutou pra estar onde está assim como eu", disse.

A atriz alertou que as pessoas estavam cometendo um crime: "As pessoas que estão o ameaçando não são meus fãs, são criminosos. Peço que cessem agora essa onda de ódio contra uma pessoa que só merece respeito pelo trabalho incrível que vem fazendo há anos e anos".