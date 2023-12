Beyoncé é acusada por artista japonês de fazer plágio em figurino

Não está fácil nem para a Beyoncé. Novamente a cantora foi envolvida em uma acusação de plágio após o lançamento de Renaissance. Desta vez, pelo artista japonês Hajime Sorayama, que insinuou, em seu Instagram na última terça-feira, 12, que parte do figurino da turnê teria sido "inspirado" em sua obra com tons futuristas. "Ei @beyonce, você deveria ter me pedido 'oficialmente' para que eu pudesse fazer um trabalho muito melhor para você, como meu amigo @theweeknd", escreveu.

Sorayama fez referência a The Weeknd, que contou com uma obra do artista na cenografia da turnê After Hours Till Down. Ele também assina a capa da versão comemorativa de 10 anos do álbum Echoes of Silence.

Beyoncé e sua equipe não comentaram o caso.

A outra acusação de plágio que a cantora sofreu veio da cantora Kelis, que sugeriu, em julho de 2022, que a faixa Energy, do mesmo Renaissance, teria uma interpolação de seu single, Milkshake, sem sua autorização. A interpolação ocorre quando o artista usa trechos da melodia de uma canção modificando-a na letra ou arranjo.

De todo modo, a faixa Milkshake foi coproduzida pelo duo Neptunes (Pharrell Williams e Chad Hugo), que já estava creditado em Energy. Mas, após a polêmica, a batida da canção foi alterada.