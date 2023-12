Estreias de streaming na semana incluem 'Barbie', 'Reacher' e 'Fuga das Galinhas 2'

As estreias deste mês de dezembro de 2023 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max. Confira a seguir algumas produções que estão disponíveis para assistir em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 15, sábado, 16, e domingo, 17 de dezembro.

Fuga das Galinhas 2: A Ameaça dos Nuggets (Netflix)

Mais de duas décadas depois do longa que marcou a história das animações em stop-motion, a história traz os personagens conhecidos do público, com a adição de Molly, filha dos protagonistas, que se mete em uma enrascada após ir além de onde é considerado seguro. Estreia em 15 de dezembro.

Trailer

Reacher - 2ª Temporada (Amazon Prime Vídeo)

Os novos episódios são baseados em Azar e Contratempo (Bad Luck and Trouble), 11º livro da saga (ao todo, são 26). A trama continua focando em cenas de ação protagonizadas pelo brutamontes Jack Reacher (Alan Ritchson), que recebe mensagens indicando que tem alguém assassinando seus antigos colegas de Exército. Estreia em 15 de dezembro.

Trailer

Travessuras de Natal (Disney+)

Ao descobrir que estão na lista de crianças que se comportaram mal durante o ano e não receberão presentes, nove jovens decidem criar e colocar em prática um plano para roubar presentes do próprio Papai Noel (interpretado por Danny Glover). Estreia em 15 de dezembro.

Trailer

Barbie (HBO Max)

O longa de Greta Gerwig tornou-se o primeiro dirigido por uma mulher a atingir uma bilheteria maior que US$ 1 bilhão. Mesmo que muitas pessoas já tenham assistido no cinema, é válido destacar que o filme que traz Margot Robbie como Barbie e Ryan Gosling como Ken chega ao streaming em 15 de dezembro.

Trailer

Plano em Família (Apple TV+)

Protagonizado por Mark Wahlberg e Michelle Monaghan, o longa mostra um homem que precisa fazer uma longa viagem de carro para Las Vegas enquanto é perseguido por uma série de criminosos que tentam matá-lo - o detalhe é tentar evitar que sua mulher e seus três filhos, que vão junto, se confrontem com o lado inesperado do pai, um ex-assassino. Estreia em 15 de dezembro de 2023.