Andre Braugher: causa da morte do ator de 'Brooklyn Nine-Nine' é revelada

A causa da morte de Andre Braugher foi revelada nesta quinta-feira, 14. Segundo o Deadline, o ator demorreu aos 61 anos em decorrência de um câncer no pulmão.

Ao The New York Times, a assessora de Braugher, Jennifer Allen, revelou que o artista lutava contra a doença há poucos meses. A notícia da morte de Andre foi divulgada nesta segunda-feira, 11.

O ator nascido em Chicago teve seu papel de destaque em Glory, de 1989, estrelando ao lado de Morgan Freeman e Denzel Washington, que ganhou um Oscar pelo filme sobre um regimento do exército totalmente negro durante a Guerra Civil.

Mas ele se estabeleceu com o papel do detetive Frank Pembleton, que interpretaria por sete temporadas em Homicide: Life on the Street, um drama policial da NBC baseado em um livro de David Simon, que criaria The Wire.